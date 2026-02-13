Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
18:42, 13 февраля 2026

В российском городе отменили «Трезвую пробежку» из-за недостаточного числа участников

В Перми отменили «Трезвую пробежку» из-за недостаточного числа участников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Pentegov / Shutterstock / Fotodom

В Перми отменили «Трезвую пробежку» из-за недостаточного числа участников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

По данным агентства, акция проводилась ежегодно с 2012 года. Очередной забег должен был состояться 23 февраля, но достаточного числа участников не набралось.

Со слов организаторов, пробежки не планируется полностью прекратить. Произошедшее они назвали «редким случаем, когда у людей действительно не получается принять участие по разным причинам».

«Хотим, чтобы вы знали: делаем это не только для души, но и для привлечения внимания к одной из главных проблем нашей страны», — сказал один из организаторов в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что шесть «трезвых сел» появятся в Иркутской области. С 1 сентября 2026 года в населенных пунктах введут полный запрет на торговлю спиртным в розничных сетях.

