В Россию завезли рекордный объем машин из одной страны

Аналитик Целиков: Ввоз подержанных машин из Японии в Россию установил рекорд

В декабре 2025 года был зафиксирован рекордный показатель по импорту автомобилей из Японии в Россию — 23 600 машин с пробегом. Выше были только результаты июля 2024 года, когда в страну было поставлено 28 тысяч автомобилей из Японии. Об этом пишет аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

В январе значительного падения также не произошло. Объем импорта составил 12 553 автомобиля, что на 22 процента больше, чем в январе прошлого года (10 310 единиц). Эксперт отметил, что объемы поставок подержанных японских машин практически не изменились после вступления в силу с 1 декабря 2025 года новых условий ввоза автомобилей.

Он обратил внимание, что нет больших изменений и среди покупательских предпочтений. До вступления новых правил в силу самую большую долю рынка подержанных машин занимала Honda Freed — 8,3 процента. Следом шли Honda Fit (6,7 процента), Toyota Corolla (5,5), Honda Stepwgn (5,3), Toyota Yaris (4).

После 1 декабря расстановка сил изменилась минимально. Лидирует по-прежнему Honda Freed с долей 8,1 процента. За ней расположились Honda Stepwgn и Honda Fit (7 процентов у каждой), Toyota Corolla (5,6). Единственным заметным изменением стало попадание в рейтинг компактного внедорожника Suzuki Jimny (4,7).

Ранее Сергей Целиков сообщил, что введение новых правил, вступивших в силу 1 декабря, серьезно перекроило рынок импортных автомобилей с пробегом из Китая и привело к резкому сокращению объемов поставок из Южной Кореи.