13:04, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

В соцсетях распространилась фейковая классификация доходов россиян

Распространившаяся в соцсетях классификация доходов россиян — фейк
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В соцсетях и мессенджерах распространяется якобы новая классификация доходов, согласно которой, россияне, зарабатывающие до 100 тысяч рублей в месяц, теперь считаются малоимущими. Те, кто зарабатывают 100-150 тысяч там называются бедными. Средний класс, согласно этим данным, зарабатывает 250-500 тысяч.

В действительности в России к малоимущим относятся граждане, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума по региону в течение минимум трех месяцев подряд. В 2026 году федеральный прожиточный минимум составляет 18 939 рублей. Самый большой региональный показатель в Москве, он составляет 25 342 рубля, а, например, в Белгородской области — 15 909 рублей.

Помимо размера дохода, для присвоения такой категории гражданину должны быть объективные на то причины. К таким, в частности, может относиться инвалидность и все то, что может препятствовать повышению дохода человека.

Примечательно, что к постам на данную тему прикрепляется одинаковый снимок нарисованной в графическом редакторе таблицы с двумя графами: «Доходы» и «Финансовый статус». «Шкала социально-экономического статуса граждан» от 10 января 2026-го года, Москва, — так озаглавлена таблица. При этом каких-либо опознавательных знаков о том, откуда взяты эти данные, нет. Никакие официальные источники эти данные не транслировали, официальные изменения также не вносились.

Эти данные не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

