Экономика
16:31, 13 февраля 2026Экономика

В ЦБ назвали средний размер ставки по ипотеке в России

ЦБ: Средний размер ставки по ипотеке в РФ составляет 7,5 процента
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Средняя ставка по ипотеке в стране в данный момент составляет 7,5 процента годовых. Соответствующий показатель назвал заместитель председателя Центробанка (ЦБ) РФ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«7,5 процента — это среднее между шестью процентами по «семейке» и тем уровнем рыночной ставки, который есть», — пояснил зампред Банка России. Он отметил значительное влияние воздействия льготных программ на среднюю ипотечную ставку по России.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскрыла темпы подорожания жилья в России. Так, в минувшем году стоимость недвижимости на первичном рынке повысилась на 8,7 процента в годовом выражении, что выше инфляции.

