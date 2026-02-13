Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 13 февраля 2026Мир

Вербовщицы Эпштейна обсуждали «рыбалку» на несовершеннолетних в постсоветской стране

Вербовщицы Эпштейна обсуждали «рыбалку» на несовершеннолетних в Латвии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ray Stubblebine / Reuters

Связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном вербовщицы несовершеннолетних девушек обсуждали в переписке приглашение от премьер-министра Латвии и свое желание совместить это с «рыбалкой». Об этом свидетельствуют обнародованные файлы, изученные РИА Новости.

В письме от 28 мая 2001 года Кэти Воган-Эдвардс пишет некой G.Max: «У меня есть приглашение от премьер-министра Латвии приехать поздороваться. Они рыбачат в Латвии?». Собеседница отвечает, что в стране есть «важные центры разведения рыб», и спрашивает, не изменит ли это планы на выходные.

Премьер-министром Латвии в тот момент был Андрис Берзиньш.

Ранее прокуратура Литвы начала расследование на основании файлов по делу Эпштейна. Правоохранительные органы Литвы также призвали обращаться к ним лиц, обладающих ценной для следствия информацией. Кроме того, силовые структуры постсоветской страны также выступили с аналогичной просьбой к возможным пострадавшим в рамках этого дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России нашли спасение от украинских дронов «Баба-яга»

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Чудом оставшаяся в живых женщина рассказала о видении Иисуса в решающий момент

    Мужчина предстанет перед судом в Москве после группового изнасилования девушки

    Пошлины Трампа оказались слишком сложны для его чиновников

    Вербовщицы Эпштейна обсуждали «рыбалку» на несовершеннолетних в постсоветской стране

    Внешний госдолг России вырос до максимума за 20 лет

    Жителям российского приграничья посоветовали отказаться от камуфляжа по одной причине

    Адриана Лима похвасталась фигурой в нижнем белье для модной съемки Victoria’s Secret

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok