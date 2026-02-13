Вербовщицы Эпштейна обсуждали «рыбалку» на несовершеннолетних в Латвии

Связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном вербовщицы несовершеннолетних девушек обсуждали в переписке приглашение от премьер-министра Латвии и свое желание совместить это с «рыбалкой». Об этом свидетельствуют обнародованные файлы, изученные РИА Новости.

В письме от 28 мая 2001 года Кэти Воган-Эдвардс пишет некой G.Max: «У меня есть приглашение от премьер-министра Латвии приехать поздороваться. Они рыбачат в Латвии?». Собеседница отвечает, что в стране есть «важные центры разведения рыб», и спрашивает, не изменит ли это планы на выходные.

Премьер-министром Латвии в тот момент был Андрис Берзиньш.

Ранее прокуратура Литвы начала расследование на основании файлов по делу Эпштейна. Правоохранительные органы Литвы также призвали обращаться к ним лиц, обладающих ценной для следствия информацией. Кроме того, силовые структуры постсоветской страны также выступили с аналогичной просьбой к возможным пострадавшим в рамках этого дела.

