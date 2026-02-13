Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 13 февраля 2026Россия

Скандаливший с Вассерманом глава «Ахмата» сделал против него новый выпад

Скандаливший с депутатом ГД Вассерманом Алаудинов сделал против него новый выпад
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Скандаливший с депутатом Госдумы Анатолием Вассерманом глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сделал против парламентария новый выпад. Это следует из публикации в Telegram-канале военнослужащего.

Алаудинов разместил в своем блоге запись из канала скрипача и военного волонтера Петра Лундстрема, который в ответ на пост публициста Льва Вершинина назвал депутата «покусаным». Вершинин же «словами хотя я не прочь пожить еще, не дай мне Бог дожить до такого» намекнул на неадекватность Вассермана.

Поводом для новой критики парламентария стало его интервью Вячеславу Манучарову, в котором Вассерман порассуждал о «засланных казачках» с Украины в среде военблогеров, которые могут работать на территории России в интересах Киева. Вассерман отмечал, что не станет называть их имен, и знающие зрители сами поймут, о ком идет речь.

Материалы по теме:
«Войско Иисуса», джихад и украинские трофеи. Об Апти Алаудинове и его священной войне вышла книга. Каким в ней предстал генерал?
«Войско Иисуса», джихад и украинские трофеи.Об Апти Алаудинове и его священной войне вышла книга. Каким в ней предстал генерал?
11 января 2026
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой
18 декабря 2025
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»
21 ноября 2025

О первой стадии скандала Алаудинова с Вассарманом сообщалось еще в декабре 2025 года. Тогда депутат направил Алаудинову письмо, в котором призвал избавиться от подозрительных людей в его окружении и о балагане, который они устраивают. Алаудинов счел, что слова о балагане относятся к нему и заявил, что у 73-летнего Вассермана еще «не выросла спрашивалка».

С кем еще конфликтовал Апти Алаудинов

Генерал Алаудинов нередко комментировал резонансные события и происшествия, и его заявления иногда провоцировали новые скандалы. Так, высказываясь о нападении чеченских бойцов на сотрудников военной полиции из-за требования предъявить документы, Алаудинов заявлял о «петушиности» освещавших конфликт. Комментируя слова схиигумена Гавриила о мигрантах-мусульманах, Алаудинов назвал монаха дебилом в рясе.

Также Алаудинов публично назвал чертом, чмошником и «ЛГБТ-шником» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) журналиста Ивана Панкина, задавшего ему острый вопрос о конфликтах с участием чеченцев.

Длительный конфликт был у Алаудинова и с бойцом Максом Дивничем, задавшем генералу вопрос об участнике пьяной драки в луганском бассейне, который угрожал жителям Донбасса возглавляемым генералом подразделением и приставал к женщинам. В ответ генерал записал множество видео, в которых делал выпады против Дивнича, коверкал его фамилию, а также говорил о «неправильных русских». Военкоры заявляли о колоссальных репутационных потерях из-за поведения Алаудинова и недостойном поведении военнослужащего.

Скандал Алаудинова с Вассерманом стал частью конфликта российских блогеров из-за «криптохохлов». Автор канала Telegram-канал «Охранота в V ватнике», которая находила информацию о проводимых рядом волонтеров сборов на помощь фронту, задавала вопросы об отчетности по ним, публиковала подборки из их противоречивых высказываний и обращалась к ним как к «криптохохлам» — украинцам, маскирующимся под патриотов России. В одном из постов автор обращалась к Апти Алаудинову, в окружении которого были замечены связанные с критикуемыми общественниками люди, и призывала «выбрать сторону».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя предполагаемого «бойфренда» Макрона из переписки Эпштейна

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    На Украине пожаловались на давление Трампа по уступкам России

    Канада ввела санкции против Тимати

    Россияне отдали за ночь 14 февраля в Швейцарии сотни тысяч рублей

    Модный бренд выпустил к 14 февраля исчезающие стринги и озадачил покупателей

    В Европе объяснили желание участвовать в переговорах по Украине

    Борющаяся с раком Симоньян высказалась о своей внешности словами «остатки былой роскоши»

    Москвич пробил себе легкое пробкой от бутылки коньяка и попал в больницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok