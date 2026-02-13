Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:09, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Врач назвал собачьим бредом два вида диет

Академик Беленков назвал бредом диеты, исключающие жиры или углеводы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» бредом два вида диет. В выпуске доступном на платформе «Смотрим», он учточнил, что речь идет о диетах, исключающих жиры и углеводы.

Беленков отметил, что некоторые диеты могут быть опасны для здоровья. Так, по его словам, вредны монодиеты, при которых разрешается только один продукт, а также фруктово-овощные диеты. Он объяснил, что человек, питающийся таким образом, не получает необходимых витаминов и микроэлементов.

«Безжировая и безуглеводная диеты — вообще бред собачий», — добавил академик.

При этом кардиолог назвал приемлемой протеиновую, или белковую, диету, однако подчеркнул, что ее нужно придерживаться не более месяца.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданную опасность диет. Он заявил, что жесткие ограничения в питании приводят к старению кожи.

