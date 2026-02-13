Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:32, 13 февраля 2026

Врач предупредил о скрытой проблеме со сном у миллионов людей

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Ксанд ван Туллекен предупредил, что миллионы людей сталкиваются с апноэ во сне, но не догадываются об этом, пишет Daily Mirror.

Врач объяснил, что апноэ во сне — это состояние, при котором из-за перекрытия дыхательных путей на несколько секунд останавливается дыхание. По его словам, сначала люди не высыпаются, чувствуют хроническую усталость, а со временем это приводит к повышению артериального давления, сердечно-сосудистым заболеваниям или диабету второго типа.

Самым неприятным специалист назвал то, что люди годами не получают лечения, потому что болезнь остается скрытой. Чтобы контролировать дыхание во сне, он посоветовал использовать специальные гаджеты, которые записывают храп; также косвенно указать на апноэ могут часы или браслеты, измеряющие насыщение крови кислородом. Наконец, указать на апноэ могут жалобы на храп от других людей.

Эксперт добавил, что во многих случаях апноэ полностью проходит или становится легче, если бросить курить и употреблять алкоголь. Также помогают специальные маски, а в некоторых случаях врачи предлагают пациентам операцию.

Ранее врач-терапевт Анна Абраменкова рассказала, можно ли на выходных выспаться впрок. По ее мнению, компенсировать накопившийся за неделю недостаток сна невозможно, поэтому лучше каждый день ложиться спать в одно и то же время.

