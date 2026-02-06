Врач оценила шансы отоспаться впрок на выходных

Врач Абраменкова: Восполнить дефицит сна, возникший в будни, за выходные нельзя

Врач-терапевт Анна Абраменкова рассказала, можно ли на выходных выспаться впрок и компенсировать недостаток сна, который возник за рабочие дни. Шанс сделать это она оценила в разговоре с изданием UfaTime.ru.

Абраменкова заверила, что, если спать на выходных дольше, чем в будни, восполнить дефицит ночного отдыха нельзя. По ее словам, организму нужно определенное количества сна каждый день.

Чтобы наладить сон, она порекомендовала ложиться спать и вставать в одно и то же время, а также использовать светонепроницаемые шторы и проветривать спальню. При этом принимать снотворные с этой целью терапевт не рекомендовала. Она объяснила, что такие препараты подавляют глубокую фазу сна, из-за чего человек после них часто чувствует себя разбитым.

