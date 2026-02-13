Украина выдала установку флага за взятие Чугуновки в Сумской области

Украинская сторона распространила видеоматериалы с установкой флага, выдав их за взятие населенного пункта Чугуновка в Сумской области. При этом заявления не соответствуют действительности, рассказали РИА Новости источники в силовых структурах.

Согласно свидетельству источника агентства, на обнародованных видеокадрах украинский флаг был установлен на вышке связи в непосредственной близости от объекта, напоминающего мемориальный памятник.

«В третий раз украинское командование, по всей видимости, не смогло сформировать "отряд самоубийц" для очередной пиар-акции», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, украинские военные также инсценируют пленение российского солдата: на кадрах боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) изображен без зимнего камуфляжа, тогда как военнослужащий, представленный в качестве российского, облачен в белый маскхалат.

Ранее российские войска отразили серию контратак ВСУ в Сумской и Харьковской областях и обратили украинских военных в бегство. Отмечалось, что украинские военные также пытались трижды контратаковать у Мирополья и Варачино в Сумской области. Все штурмовые группы ВСУ в результате были уничтожены.