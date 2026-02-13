Командир подразделения Ханниотти рассказал о разгроме бойцов НАТО солдатами ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разгромили военнослужащих стран Организации Североатлантического договора (НАТО) на учениях в мае 2025 года. Об этом рассказал координатор по беспилотным летательным аппаратам Эстонской оборонной лиги Айвар Ханниотти, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«В целом результаты были «ужасными» для сил НАТО. Сторона НАТО "даже не задействовала свои беспилотные системы"», — сказано в публикации.

Ханниотти командовал на учениях подразделением условного «противника», в которое входили 100 человек, среди них были также бойцы ВСУ. Telegram-канал «Инсайдер.UA» отметил, что группы бойцов ВСУ из 10 человек вывела из строя 17 единиц бронетехники и нанесли 30 ударов по другим целям. В реальном бою силы НАТО за сутки могли бы потерять до двух батальонов.

Из материалов WSJ также стало известно, что один из командиров НАТО описал военные учения «Еж 2025» в Эстонии фразой «мы в жопе». Учения прошли в мае 2025 года. В них приняли участие более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО.