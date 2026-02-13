Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:12, 13 февраля 2026Бывший СССР

Учения НАТО в Эстонии военные описали фразой «мы в жопе»

WSJ: Один из командиров НАТО подытожил учения в Эстонии фразой «мы в жопе»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / File Photo / Reuters

Один из командиров Организации Североатлантического договора (НАТО) подытожил военные учения «Еж 2025» в Эстонии фразой «мы в жопе». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники и эстонского подполковника Арбо Пробала.

Учения прошли в мае 2025 года. В них приняли участие более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО. В имитации боя 10 военнослужащих ВСУ нанесли поражение 17-ти единицам техники и 30 ударов по другим целям, что эквивалентно потерям двух батальонов за сутки.

«Несколько источников рассказали историю об одном командире, который, наблюдая за учениями, пришел к выводу: "Мы в жопе". Я спросил эстонского полковника Пробала об этой реакции. Он сказал, что одной из целей учений было помочь участникам "больше думать о себе критически"», — пишут журналисты, добавляя, что, по мнению военнослужащего из Эстонии, учения с этой задачей справились.

5 февраля страны НАТО провели учения в Литве, имитировавшие вторжение России в прибалтийскую страну. На них силы альянса потерпели поражение.

