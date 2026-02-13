Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

10:23, 13 февраля 2026Силовые структуры

Задержание двух российских чиновников за крупную взятку попало на видео

В Калуге показали видео с задержанием чиновников за взятку 5,5 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Калуге показали видео с задержанием чиновников за взятку 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ проводят задержание чиновников в автомобилях, после чего в багажнике одного из них пересчитывают разложенные пачки денег. После этого их доставили в отдел, где им предъявлено обвинение. В ходе проведенного обыска по месту жительства обнаружены деньги и большое количество дорогих часов.

Взятку в размере 5,5 миллиона рублей передал представителя коммерческой организации. Деньги предназначались за предоставление преимущества при заключении и исполнении договоров на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Ранее сообщалось, что двух российских чиновников задержали за крупную взятку.

