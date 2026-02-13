Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:47, 13 февраля 2026Наука и техника

Защищенность Су-57М от ракет повысили

Российские Су-57М получили новые датчики обнаружения ракет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости / Пресс-служба ОАК

Российские истребители пятого поколения Су-57М получили новые датчики бортового комплекса обороны «Атолл». Они повысят защищенность самолета от ракет, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

В публикации обратили внимание на фотографию истребителя, на которой можно рассмотреть двухспектральные датчики обнаружения атакующих ракет 101КС-У. Отмечается, что ранние Су-57 оснащали датчиками, которые работали только в ультрафилетовом диапазоне.

«Модернизированный Су-57М оснащен двухспектральными модулями, совмещающими ультрафиолетовый и инфракрасный (ИК) каналы. Вероятно, это модификации 101КС-У/01 или 101КС-У/02», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Дальность обнаружения цели в ИК-диапазоне выше. При этом ультрафиолетовый канал позволяет эффективно обнаруживать ракеты на фоне солнца.

Ранее в феврале госкорпорация «Ростех» сообщила, что Воздушно-космические силы России получили крупную партию истребителей Су-57 в новом техническом облике. Самолеты оснастили обновленными бортовыми системами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России заявили о ядерном эксперименте США в постсоветской республике

    Комик Сабуров после запрета на въезд в Россию продолжил выступать в Казахстане

    Россиянам назвали безопасное количество блинов на Масленицу

    Глава НАТО объявил о «сдвиге в мышлении» членов альянса

    В Киеве начали готовиться к переговорам с Россией в Женеве

    Напившуюся матершинницу высадили из российского поезда на полпути

    В России расширят скрининг новорожденных одним заболеванием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok