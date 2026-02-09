«Ростех»: ВКС России получили крупную партию Су-57 в новом техническом облике

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили крупную партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом техническом облике — с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

По словам гендиректора компании Сергея Чемезова, самолеты Су-57 представляют собой грозное оружие, которое доказало свою эффективность на передовой, уничтожив множество целей в условиях работы самых продвинутых систем противовоздушной обороны. «Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее», — сказал руководитель.

Летчик Су-57 ВКС России подтвердил, что истребитель хорошо себя показал в ходе специальной военной операции, а его «новый технический облик будет способствовать расширению задач». Гендиректор Объединенной авиастроительной компании Вадим Бадеха назвал Су-57 лучшим самолетом в своем классе.

Ранее обозреватель американского журнала 19FortyFive Рубен Джонсон заметил, что Индия получит от Москвы «совсем другой» истребитель пятого поколения Су-57, чем у России.