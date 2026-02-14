Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:11, 14 февраля 2026Бывший СССР

15 человек пострадали при атаке ВСУ на поселок в ЛНР

Пасечник: 15 человек ранены при атаке беспилотников на поселок Центральный в ЛНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Леонид Пасечник / MAX

15 человек пострадали при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Центральный Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в MAX.

По его словам, под удар попали сразу несколько улиц. Повреждения получили десятки жилых домов, здание школы, поселковый совет и почтовое отделение. «Сейчас за помощью к медикам уже обратились 15 человек, 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Медицинские бригады продолжают отрабатывать вызовы», — написал Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что в муниципальном округе развернут оперативный штаб. Экстренные службы ликвидируют последствия удара.

Ранее солдаты ВСУ обстреляли автобус в селе Малокаховка в Херсонской области. По данным губернатора Владимира Сальдо, пострадали два человека. Их госпитализировали в Каховскую центральную районную больницу с осколочными ранениями лица и тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Виктор думает об увеличении живота, а не армии». Выступление Зеленского в Мюнхене оскорбило премьера Венгрии

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    В МИД Венгрии отреагировали на оскорбление Зеленским премьера Орбана

    67-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета

    Популярный российский бренд одежды обвинили в плагиате

    В России отреагировали на условия Зеленского для проведения выборов

    Финны подали протест на норвежцев и американцев на Олимпиаде

    15 человек пострадали при атаке ВСУ на поселок в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok