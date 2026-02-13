Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:20, 13 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ обстреляли автобус с людьми в Херсонской области

ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области, есть раненые
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Солдаты ВСУ обстреляли автобус в селе Малокаховка в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По данным от главы региона, в результате атаки пострадали два человека: мужчина 1964 года рождения и женщина 1968 года рождения. Их госпитализировали в Каховскую ЦРБ. Сообщается, что жители получили осколочные ранения лица и тела.

Солдаты группировки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) оставили пришедшего за помощью мирного жителя Димитрова умирать в горящем окопе.

Беженка Анаит Хачатрян в интервью РИА Новости сообщила, что до освобождения населенного пункта Родинское в ДНР украинские военные лишали жизни мирных жителей и конфисковывали у них продовольствие.

