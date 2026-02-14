Реклама

Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:39, 14 февраля 2026

67-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета

67-летняя актриса Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sharonstone

Американская актриса Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» запечатлела себя в зеркале в номере отеля. Она предстала перед камерой в атласном черном наряде с тонкими бретелями и кружевной отделкой. При этом артистка отказалась от декоративной косметики и продемонстрировала укладку с небрежными локонами.

«Последствия джетлага… Автопортрет в отеле», — указала она в подписи.

В сентябре 2025 года Шэрон Стоун снялась в прозрачном платье для обложки журнала.

