67-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета

67-летняя актриса Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета

Американская актриса Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» запечатлела себя в зеркале в номере отеля. Она предстала перед камерой в атласном черном наряде с тонкими бретелями и кружевной отделкой. При этом артистка отказалась от декоративной косметики и продемонстрировала укладку с небрежными локонами.

«Последствия джетлага… Автопортрет в отеле», — указала она в подписи.

В сентябре 2025 года Шэрон Стоун снялась в прозрачном платье для обложки журнала.