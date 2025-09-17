Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:39, 17 сентября 2025Ценности

67-летняя Шэрон Стоун снялась в прозрачном платье для обложки журнала

Актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном платье для журнала Marie Claire
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Eric Michael Roy / Marie Claire Greece

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для обложки журнала Marie Claire. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

67-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке, лежа на воде в прозрачном платье, расшитом лепестками. Сквозь наряд просвечивалось обнаженное тело звезды. Образ артистки завершил макияж в нейтральных оттенках.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В мае Шэрон Стоун восхитила фанатов платьем с декольте на фестивале в Каннах. Знаменитость прошла по красной ковровой дорожке 75-го Каннского кинофестиваля в платье итальянского бренда Dolce&Gabbana изумрудного цвета. Наряд с анималистичным принтом был украшен пайетками и камнями.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна полностью погасила долг перед Россией

    Названа доля не справляющихся с кредитной нагрузкой россиян

    На Западе заявили о наличии у Путина козыря против Великобритании

    Пугачева пожалела о своей откровенности в большом интервью

    Токаев заявил о высоком риске ядерного Армагеддона

    Раскрыты условия содержания французского велосипедиста в российском СИЗО

    Россияне возмутились названиями салонов оптики

    Женщина накачала 13-летнего друга своих детей наркотиками и изнасиловала

    Африканца задержали за шпионаж против России

    В Госдуме обвинили Байдена в блуде и создании радикализма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости