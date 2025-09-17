67-летняя Шэрон Стоун снялась в прозрачном платье для обложки журнала

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для обложки журнала Marie Claire. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

67-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке, лежа на воде в прозрачном платье, расшитом лепестками. Сквозь наряд просвечивалось обнаженное тело звезды. Образ артистки завершил макияж в нейтральных оттенках.

В мае Шэрон Стоун восхитила фанатов платьем с декольте на фестивале в Каннах. Знаменитость прошла по красной ковровой дорожке 75-го Каннского кинофестиваля в платье итальянского бренда Dolce&Gabbana изумрудного цвета. Наряд с анималистичным принтом был украшен пайетками и камнями.