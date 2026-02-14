Американский сенатор пригрозил России поворотным моментом уже на следующей неделе

Уикер: Закон о санкциях США станет поворотным моментом в конфликте на Украине

Американский сенатор Роджер Уикер на Мюнхенской конференции пригрозил России поворотным моментом в конфликте на Украине уже на следующей неделе. Его слова приводит CNN.

По словам политика, в США среди республиканцев «растет моральная поддержка Украины».

«Мы находимся в такой позиции, чтобы закон о санкциях вышел на следующей неделе. Это будет поворотный момент», — подчеркнул конгрессмен.

Уикер также призвал администрацию президента США Дональда Трампа передать Киеву ракеты Tomahawk.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Украине нужно «развязать руки» и предоставить необходимое для нанесения ударов по России оружие.