Единственное жилье россиянина разрешили изъять за долги отца

ВС разрешил изъять единственное жилье у петербуржца за долги отца

Верховный суд (ВС) России встал на сторону строительной компании в ее споре с жителем Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на высшую судебную инстанцию.

Причиной разбирательства стало то, что россиянин, впоследствии признанный банкротом, унаследовал квартиру, а вместе с ней и задолженность в размере 9,1 миллиона рублей перед девелопером. Последний требовал включить эту недвижимость в конкурсную массу для продажи. Суд первой инстанции согласился с тем, что изымать данную квартиру нельзя, поскольку она является единственным жильем. Однако позже было установлено, что перед тем, как объявить себя банкротом наследник передал матери свою долю в другой квартире. Таким образом, он намеренно ухудшил свои жилищные условия. Когда дело дошло до Верховного суда, тот согласился с аргументами строительной компании и квартира оказалась в конкурсной массе для продажи.

Ранее россиянам рассказали, что если пенсионер продает единственное жилье, то это должно насторожить потенциального покупателя. Если продавец не может ответить, где он собирается жить после реализации недвижимости, то его поведение следует считать сомнительным с точки зрения намерений. А значит под угрозой в итоге может оказаться и сама сделка.