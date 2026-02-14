Реклама

Экономика
17:25, 14 февраля 2026

В российском городе на детей едва не рухнула крыша бассейна

В Екатеринбурге крыша бассейна не выдержала веса льда и едва не рухнула на детей
Виктория Клабукова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге под весом наледи обрушилась крыша бассейна. Конструкция едва не упала на детей, передает портал E1.RU.

Скопившегося снега не выдержал козырек над входом в бассейн УрФУ на улице Коминтерна. Вместе с конструкциями на крыльцо упала ледяная глыба. Всего в нескольких сантиметрах от места обрушения стояли две шестилетние девочки, они остались невредимы. Несмотря на произошедшее бассейн продолжит работу в прежнем режиме — проход осуществляется через дополнительный вход. Поврежденные конструкции демонтируются, в учреждении проводится внутренняя проверка.

Ранее в другом российском городе, Котовске, рухнул козырек хирургического отделения городской больницы. Под завалами оказались два припаркованных автомобиля и четыре человека. Одного человека спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

