Один человек стал жертвой обрушения в российской больнице

В Котовске один человек стал жертвой обрушения козырька больницы

В Котовске Тамбовской области один человек стал жертвой обрушения козырька хирургического отделения городской больницы. Об этом сообщил региональный Следственный комитет в Telegram.

По информации ведомства, причиной обрушения стало большое скопление снега. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия.

В свою очередь, Baza пишет в Telegram, что под завалами оказались два припаркованных автомобиля и четыре человека. Состояние выживших не уточняется. Экстренные службы продолжают разбор конструкции.

Ранее в Новосибирске произошло обрушение торгового центра. Предположительно, к обвалу привело скопление снега на крыше. По словам местных жителей, здание перестроили из автомойки, добавив к ней второй этаж. Из под завалов достали трех человек, одного спасти не удалось.