Россия
17:25, 21 января 2026Россия

Стало известно о первой жертве обрушения торгового центра в столице региона России

Минздрав Новосибирской области сообщил о смерти пострадавшего при обрушении ТЦ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Полина Болдырева / ТАСС

В Новосибирске не спасли одного из пострадавших при обрушении торгового центра (ТЦ). О первой жертве происшествия сообщил глава Минздрава Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как стало известно, врачи в течении 30 минут проводили реанимационные мероприятия, но в итоге констатировали смерть.

Ранее сообщалось, что всего из-под завалов спасли трех человек. Как заявил начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, больше людей под обломками нет.

Об обрушении ТЦ в Новосибирске стало известно 21 января. В сети также появилось видео с моментом происшествия. Предположительно, к обвалу привело скопление снега на крыше. По словам местных жителей, здание перестроили из автомойки, добавив к ней второй этаж.

