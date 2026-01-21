Появились новые подробности о поиске людей под завалами российского торгового центра

В Новосибирске из-под завалов обрушившейся крыши торгового центра достали трех человек. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, передает ТАСС.
«Извлечены и эвакуированы трое пострадавших. По нашим данным, под завалами людей быть не может», — обозначил Орлов.
Как сообщили в ведомстве, разбор завалов обрушившегося здания продолжится ночью. В работах задействуют более 350 человек и 70 единиц техники.
О происшествии в Новосибирске стало известно 21 января. В сети появилось видео с моментом обрушения крыши торгового центра. Очевидец сообщал, что в момент происшествия несколько посетителей находились на втором этаже.