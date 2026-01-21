Очевидец описал первые минуты обрушения крыши в российском торговом центре

РИА Новости: При обрушении ТЦ в Новосибирске люди находились на втором этаже

В момент обрушения крыши в торговом центре в Новосибирске несколько посетителей находились на втором этаже. Первые минуты происшествия описал местный житель Герман Золотухин в беседе с РИА Новости.

По словам очевидца, в той части здания на первом этаже, где он находился в момент обрушения, все было спокойно. С ним находились еще около 10 посетителей.

«Возле окон никто не стоял, а внутри вообще было спокойно и прочно, ничего не шаталось. Наверху, наверное, пострадавшие были. Мы выскочили, там стоял, я как понял, продавец сверху. Я так понял, что он успел сбежать оттуда. Он сказал, что там люди и надо вызывать спасателей», — рассказал Золотухин.

О происшествии в Новосибирске стало известно 21 января. В сети появилось видео с моментом обрушения здания торгового центра. Ранее сообщалось, что из-под завалов ТЦ спасли женщину. До этого были сведения о двух пострадавших. Поиск людей под завалами продолжается.