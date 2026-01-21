Реклама

Россия
14:21, 21 января 2026

Стало известно о поиске людей под завалами рухнувшего российского ТЦ

МЧС Новосибирской области сообщило о поиски людей под завалами рухнувшего ТЦ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Полина Болдырева / ТАСС

Под завалами торгового центра (ТЦ), рухнувшего в Новосибирске, могут оставаться люди. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

Спасатели продолжают разбор завалов в поиске выживших.

Ранее стало известно, что из-под завалов ТЦ спасли женщину. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь. До этого сообщалось о двух пострадавших.

Об обрушении ТЦ в Новосибирске стало известно 21 января. В сети также появилось видео с моментом происшествия. Предположительно, к обвалу привело скопление снега на крыше. По словам местных жителей, здание перестроили из автомойки, добавив к ней второй этаж.

