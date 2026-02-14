Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:40, 14 февраля 2026Интернет и СМИ

К работе сервиса знакомств на «Госуслугах» захотели привлечь жен бойцов СВО

Жены бойцов СВО могут консультировать женщин при знакомствах через «Госуслуги»
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

К работе сервиса знакомств на портале «Госуслуги» могут привлечь жен участников специальной военной операции (СВО) на Украине. О соответствующих планах изданию «Подъем» рассказал глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Проект прошел стадию обсуждения в Общественной палате и впоследствии будет отправлен на согласование в правительство. Сервис знакомств собираются разместить на сайте в новом разделе «Семья». От привычных приложений его будет отличать услуга консультации для женщин, которые планируют завязать роман с вернувшимися с фронта. За это, по задумке разработчиков, будут отвечать жены бойцов СВО. «Участники специальной военной операции много всего видели, и те, кто хочет с ними познакомиться для серьёзных отношений, должны понимать, что могут столкнуться с определёнными психологическими ситуациями, с посттравматическим синдромом (ПТСР)», — пояснил Рыбальченко. Инициатива возникла на почве обращения одного из башкирских военных, у которого «возникли определенные проблемы» при знакомствах с дамами.

Ранее супругам ветеранов СВО с диагнозом ПТСР посоветовали поставить мужьям одно условие, чтобы пресечь насилие в семье. Женщинам рекомендовали обозначить личные границы и продолжать отношения только в том случае, если мужчина обратится к специалисту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России отреагировали на заявления об отравлении Навального ядом лягушки

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Посольство России в Лондоне сочло «некропропагандой» заявления Запада о смерти Навального

    Украина захотела энергетического перемирия

    К работе сервиса знакомств на «Госуслугах» захотели привлечь жен бойцов СВО

    Попытку десятков россиян откопать детей после обрушения снега у катка сняли на видео

    Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго»

    Гуменника пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

    Ребенка насмерть завалило снегом возле катка в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok