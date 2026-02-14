К работе сервиса знакомств на «Госуслугах» захотели привлечь жен бойцов СВО

Жены бойцов СВО могут консультировать женщин при знакомствах через «Госуслуги»

К работе сервиса знакомств на портале «Госуслуги» могут привлечь жен участников специальной военной операции (СВО) на Украине. О соответствующих планах изданию «Подъем» рассказал глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Проект прошел стадию обсуждения в Общественной палате и впоследствии будет отправлен на согласование в правительство. Сервис знакомств собираются разместить на сайте в новом разделе «Семья». От привычных приложений его будет отличать услуга консультации для женщин, которые планируют завязать роман с вернувшимися с фронта. За это, по задумке разработчиков, будут отвечать жены бойцов СВО. «Участники специальной военной операции много всего видели, и те, кто хочет с ними познакомиться для серьёзных отношений, должны понимать, что могут столкнуться с определёнными психологическими ситуациями, с посттравматическим синдромом (ПТСР)», — пояснил Рыбальченко. Инициатива возникла на почве обращения одного из башкирских военных, у которого «возникли определенные проблемы» при знакомствах с дамами.

Ранее супругам ветеранов СВО с диагнозом ПТСР посоветовали поставить мужьям одно условие, чтобы пресечь насилие в семье. Женщинам рекомендовали обозначить личные границы и продолжать отношения только в том случае, если мужчина обратится к специалисту.