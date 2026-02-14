Реклама

На Западе высказались об участии Европы в переговорах по Украине

Ишингер заявил о самоустранении Европы от переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Европа полностью самоустранилась от процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгант Ишингер, передает телеканал CNBC.

«Мы здесь ни при чем. Все уже решено другими. Когда я смотрю на войну на Украине, — Европе здесь не место», — высказался он.

По мнению западного политика, тон в дискуссиях по вопросу Украины задают Россия и США, а Европа ушла на второй план.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что европейская сторона не будет представлена на переговорах по урегулированию украинского конфликта в Женеве.

