Мир
17:26, 13 февраля 2026Мир

В Кремле высказались об участии Европы в переговорах по Украине в Женеве

Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Европейская сторона не будет представлена на переговорах по урегулированию украинского конфликта в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

На предыдущем раунде переговоров, прошедшем в Абу-Даби, российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России адмирал Игорь Костюков. Также в группу входил первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России генерал-лейтенант Александр Зорин, участвовавший в переговорах в Стамбуле в мае-июне 2025 года.

