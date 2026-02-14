Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:22, 14 февраля 2026Россия

В Москве двое человек пострадали из-за взрыва духового шкафа

В Москве мать и ребенок пострадали из-за духового шкафа во время ужина
Виктория Клабукова
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Кузин Алексей / Фотобанк Лори

В Москве двое человек пострадали в результате взрыва духовки. Подробности случившегося раскрывает Telegram-канал Shot.

Как сообщается, ЧП случилось во время ужина в одной из квартир на Новочеркасском бульваре в районе Марьино. По предварительной версии, взрыв произошел из-за нарушения герметичности соединений в дверце духового шкафа. Разлетевшиеся по кухне осколки попали в 42-летнюю хозяйку квартиры и 6-летнего ребенка. На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в другой столичной квартире взорвался разгерметизировавшийся баллон с отравой для тараканов. В другом российском городе, Магадане, две женщины пострадали из-за взрыва освежителей воздуха в ванной. Флаконы могли воспламениться в результате неосторожного курения или неисправности электрики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго»

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Лидер оппозиции Венесуэлы выступила с резким призывом в адрес России

    ВСУ атаковали Крым

    Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала

    Журналист резко отреагировал на призыв фон дер Ляйен следовать примеру Украины

    Премьер Дании неожиданно высказалась о «российской угрозе» для Гренландии

    На Западе рассказали о плане побега Зеленского с Украины в Майами

    Названа причина пожара в Сергиевом Посаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok