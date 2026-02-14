В Москве двое человек пострадали из-за взрыва духового шкафа

В Москве мать и ребенок пострадали из-за духового шкафа во время ужина

В Москве двое человек пострадали в результате взрыва духовки. Подробности случившегося раскрывает Telegram-канал Shot.

Как сообщается, ЧП случилось во время ужина в одной из квартир на Новочеркасском бульваре в районе Марьино. По предварительной версии, взрыв произошел из-за нарушения герметичности соединений в дверце духового шкафа. Разлетевшиеся по кухне осколки попали в 42-летнюю хозяйку квартиры и 6-летнего ребенка. На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в другой столичной квартире взорвался разгерметизировавшийся баллон с отравой для тараканов. В другом российском городе, Магадане, две женщины пострадали из-за взрыва освежителей воздуха в ванной. Флаконы могли воспламениться в результате неосторожного курения или неисправности электрики.