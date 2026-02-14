Реклама

06:27, 14 февраля 2026Интернет и СМИ

На Западе раскритиковали президента Финляндии после слов о поражении России

Журналист Боуз раскритиковал Стубба за слова о поражении России
Марина Совина
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х президента Финляндии Александра Стубба за слова о якобы победе Украины.

«Психическое расстройство под названием "Украина побеждает" распространяется в Мюнхене так же быстро, как вспышка диареи в украинском парламенте», — заявил Боуз.

Ранее Стубб заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что российский лидер Владимир Путин якобы «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. По его словам, Путин планировал «сделать Украину частью России», однако она уже стала европейской страной. Он добавил, что в последние годы ВС РФ удалось занять «лишь малую часть украинской территории».

