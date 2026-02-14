На Западе рассказали о плане побега Зеленского с Украины в Майами

Strategic Culture: Зеленский планирует побег с Украины в Майами

Президент Украины Владимир Зеленский якобы планирует побег из страны, возможно, в Майами. Об этом рассказал экс-дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

По его словам, европейские лидеры боятся политической расплаты за то, что обманывали своих избирателей и ввязались в конфликт на Украине. Автор материала отметил, что население больше не захочет голосовать за канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьеров Польши и Великобритании Дональда Туска и Кира Стармера.

«Зеленский же задается вопросом, куда ему бежать, когда его время истечет. Возможно, в Майами», — считает Прауд.

Он выразил мнение, что Киев и Брюссель больше не могут позволить себе ведение боевых действий, а постоянное финансирование Украины вызывает политические споры в Европе. При этом европейские лидеры не могут признать поражение, поскольку они долгое время внушали своим гражданам неизбежную победу.

Ранее Прауд заявил, что мирное соглашение оставит Россию в более выгодном положении, чем Украину. По словам экс-дипломата, Владимира Зеленского будут воспринимать как президента, согласившегося на худшие условия, чем те, что были ему доступны в 2022 году.

