23:23, 14 февраля 2026Мир

На Западе рассказали об унизившем Европу Рубио

Пилкингтон: Отказ Рубио от встречи с лидерами ЕС показал их жалкое положение
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами стран Европейского союза (ЕС) на полях Мюнхенской конференции по безопасности унизил их, показав их жалкое положение. Об этом на своей странице в социальной сети Х рассказал ирландский экономист Филип Пилкингтон.

«Европейцы на самом деле просто сидят по комнатам и разговаривают друг с другом на темы, которые им неподвластны. Это очень печально», — написал он.

По его словам, европейские лидеры не способны осознать, «насколько жалко они выглядят» со стороны.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил об облегчении после речи Рубио. Он отметил, что критика Европы в его речи осталась, однако стала более конструктивной.

