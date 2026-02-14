Пилкингтон: Отказ Рубио от встречи с лидерами ЕС показал их жалкое положение

Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами стран Европейского союза (ЕС) на полях Мюнхенской конференции по безопасности унизил их, показав их жалкое положение. Об этом на своей странице в социальной сети Х рассказал ирландский экономист Филип Пилкингтон.

«Европейцы на самом деле просто сидят по комнатам и разговаривают друг с другом на темы, которые им неподвластны. Это очень печально», — написал он.

По его словам, европейские лидеры не способны осознать, «насколько жалко они выглядят» со стороны.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил об облегчении после речи Рубио. Он отметил, что критика Европы в его речи осталась, однако стала более конструктивной.