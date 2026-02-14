Миршаймер: ВСУ отступают на фоне усиления Армии России

Вооруженные силы (ВС) России сейчас сильнее, чем в 2022 году, что вынуждает украинские войска отступать. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованному в соцсети X.

По его словам, украинская сторона находится в «глубокой беде». «Это [ВС РФ] весьма грозная армия. Она увеличилась в численности и повысила свой уровень, в то время как существуют неопровержимые доказательства того, что украинцы отступают», — сказал эксперт.

Он также отметил, что нет подтверждений того, что антироссийские санкции привели к тяжелым последствиям для экономики страны, несмотря на прогнозы западных экспертов о ее скором крахе.

Ранее стало известно о том, что оборона Вооруженных сил Украины в районе Краснополья Сумской области трещит по швам, потому что украинские бойцы бегут при любом контакте с российскими военными.