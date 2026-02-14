Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:30, 14 февраля 2026Бывший СССР

На Западе заявили о «глубокой беде» ВСУ

Миршаймер: ВСУ отступают на фоне усиления Армии России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России сейчас сильнее, чем в 2022 году, что вынуждает украинские войска отступать. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованному в соцсети X.

По его словам, украинская сторона находится в «глубокой беде». «Это [ВС РФ] весьма грозная армия. Она увеличилась в численности и повысила свой уровень, в то время как существуют неопровержимые доказательства того, что украинцы отступают», — сказал эксперт.

Он также отметил, что нет подтверждений того, что антироссийские санкции привели к тяжелым последствиям для экономики страны, несмотря на прогнозы западных экспертов о ее скором крахе.

Ранее стало известно о том, что оборона Вооруженных сил Украины в районе Краснополья Сумской области трещит по швам, потому что украинские бойцы бегут при любом контакте с российскими военными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго»

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Лидер оппозиции Венесуэлы выступила с резким призывом в адрес России

    ВСУ атаковали Крым

    Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала

    Журналист резко отреагировал на призыв фон дер Ляйен следовать примеру Украины

    Премьер Дании неожиданно высказалась о «российской угрозе» для Гренландии

    На Западе рассказали о плане побега Зеленского с Украины в Майами

    Названа причина пожара в Сергиевом Посаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok