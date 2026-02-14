Реклама

21:40, 14 февраля 2026Россия

Названа причина пожара в Сергиевом Посаде

МЧС: Взрыв в Сергиевом Посаде произошел из-за падения наледи на газгольдер
Марина Совина
Марина Совина
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Падение наледи на газовую арматуру стало причиной взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Московской области.

Из-за инцидента произошел взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном частном доме. После этого начался пожар, который перекинулся на два соседних дома.

Сейчас возгорание локализовано на площади 244 квадратных метра. С огнем борются 10 единиц техники и 29 человек личного состава.

О происшествии сообщалось ранее 14 февраля. Инцидент произошел на улице Митькина. Пострадали пять человек, их госпитализировали.

