Названа причина пожара в Сергиевом Посаде

МЧС: Взрыв в Сергиевом Посаде произошел из-за падения наледи на газгольдер

Падение наледи на газовую арматуру стало причиной взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Московской области.

Из-за инцидента произошел взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном частном доме. После этого начался пожар, который перекинулся на два соседних дома.

Сейчас возгорание локализовано на площади 244 квадратных метра. С огнем борются 10 единиц техники и 29 человек личного состава.

О происшествии сообщалось ранее 14 февраля. Инцидент произошел на улице Митькина. Пострадали пять человек, их госпитализировали.

