В Сергиевом Посаде загорелись жилые дома после взрыва газгольдера

В Сергиевом Посаде пять человек пострадали при взрыве газгольдера в частном доме

В Сергиевом Посаде взорвался газгольдер в частном доме. Об этом сообщило ГКУ «Мособлпожспас» в Telegram.

Инцидент произошел на улице Митькина. В результате ЧП загорелись три жилых дома. «Пять человек пострадали в результате происшествия, детей среди них нет», — говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее в селе Кадымцево Челябинской области прогремел взрыв бытового газа. Момент происшествия попал на видео, на записи видно, что от взрывной волны с крыши соседнего дома осыпался снег. Жертвой происшествия стал местный житель.

До этого газ взорвался в многоквартирном жилом доме в Первоуральске Свердловской области. В результате начался пожар, который распространился на три квартиры. Считается, что взрыв газа случился из-за нарушения правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.