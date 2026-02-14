Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:30, 14 февраля 2026Россия

В Сергиевом Посаде загорелись жилые дома после взрыва газгольдера

В Сергиевом Посаде пять человек пострадали при взрыве газгольдера в частном доме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

В Сергиевом Посаде взорвался газгольдер в частном доме. Об этом сообщило ГКУ «Мособлпожспас» в Telegram.

Инцидент произошел на улице Митькина. В результате ЧП загорелись три жилых дома. «Пять человек пострадали в результате происшествия, детей среди них нет», — говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее в селе Кадымцево Челябинской области прогремел взрыв бытового газа. Момент происшествия попал на видео, на записи видно, что от взрывной волны с крыши соседнего дома осыпался снег. Жертвой происшествия стал местный житель.

До этого газ взорвался в многоквартирном жилом доме в Первоуральске Свердловской области. В результате начался пожар, который распространился на три квартиры. Считается, что взрыв газа случился из-за нарушения правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго»

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Лидер оппозиции Венесуэлы выступила с резким призывом в адрес России

    ВСУ атаковали Крым

    Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала

    Журналист резко отреагировал на призыв фон дер Ляйен следовать примеру Украины

    Премьер Дании неожиданно высказалась о «российской угрозе» для Гренландии

    На Западе рассказали о плане побега Зеленского с Украины в Майами

    Названа причина пожара в Сергиевом Посаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok