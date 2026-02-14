Реклама

08:33, 14 февраля 2026

Названо самое счастливое в любви поколение

Евгений Силаев
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Самыми счастливыми в любви является поколение миллениалов, они чаще других говорят, что удовлетворены семейной жизнью. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании Ipsos.

Уточняется, что 65 процентов опрошенных миллениалов удовлетворены любовной и сексуальной жизнью. Для сравнения, среди представителей поколений X и Z этот показатель составляет 59-60 и 57 процентов соответственно.

При этом число респондентов, считающих себя любимыми, оказалось примерно равно во всех поколениях.

Ранее была названа странная сексуальная привычка зумеров.

