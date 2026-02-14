Названо самое счастливое в любви поколение

РИА Новости: Самыми счастливыми в любви являются миллениалы

Самыми счастливыми в любви является поколение миллениалов, они чаще других говорят, что удовлетворены семейной жизнью. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании Ipsos.

Уточняется, что 65 процентов опрошенных миллениалов удовлетворены любовной и сексуальной жизнью. Для сравнения, среди представителей поколений X и Z этот показатель составляет 59-60 и 57 процентов соответственно.

При этом число респондентов, считающих себя любимыми, оказалось примерно равно во всех поколениях.

