05:24, 14 февраля 2026

Планы Украины сорвались из-за Мединского

Соскин: Назначение Мединского главой делегации РФ в Женеве сорвало планы Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Назначение помощника президента Владимира Мединского главой российской делегации в Женеве сорвало планы Киева. Об этом заявил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Он [Мединский] все уравновешивает, плюс он достаточно эрудированный человек. С таким просто так не поспоришь на всякие темы, придется выходить на подписание договора», — отметил он.

По его словам, помощник российского лидера, будучи практичным человеком, не даст Киеву затягивать переговоры и сможет провести встречу в конструктивном русле. Соскин назвал это хорошей новостью, поскольку удастся «сразу перейти к делу без всяких испорченных телефонов, чтобы, наконец, договориться о мире».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Со стороны США участие примут спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

