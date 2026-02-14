Реклама

Россия
17:23, 14 февраля 2026

Подростку сломали нос в больнице российского города

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

12-летнему подростку сломали нос в больнице Санкт-Петербурга. О происшествии в российском городе сообщает «Осторожно, новости» в Telegram.

Сообщается, что инцидент произошел в Детской городской больнице №1. 12-летняя Диана, попавшая в медучреждение с жалобами на боль в желудке, лежала в педиатрическом отделении в палате с тремя соседками. Мать пострадавшего ребенка рассказала, что одна из девочек издевалась над другой соседкой, а ее дочь решила вступиться за последнюю. После этого, отметила собеседница издания, 12-летняя обидчица ударила Диану по лицу. Позднее девочке диагностировали перелом со смещением.

По словам матери пострадавшей, медсестры больницы не оказали ее дочери необходимой помощи а, напротив, обвинили ее в нарушении больничного режима. Кроме того, отметила собеседница «Осторожно, новости», в больнице отрицают факт халатности сотрудниц медучреждения. Также она рассказала, что полиция не инициирует проверку в отношении обидчицы Дианы, так как той еще не исполнилось 14 лет.

Ранее сообщалось, что в городе Каменск-Уральский 15-летней школьнице сломали нос в «Бургер Кинге». Уточнялось, что ее ударила уборщица заведения.

