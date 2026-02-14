Реклама

Президент Финляндии попал в скандал на Мюнхенской конференции

Ilta-Sanomat: Cтубб устроил перепалку на панельной дискуссии в Мюнхене
Евгений Силаев
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб устроил перепалку с директором Всемирной торговой организации (ВТО) Оконджо-Ивеала Нгози во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции. Об этом сообщило издание Ilta-Sanomat.

Отмечается, что Стубба возмутили слова Нгози о маленьких размерах Финляндии, из-за чего глава государства перешел на личности.

«Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами», — сказал Стубб.

По мнению автора статьи, Нгози заявил о принадлежности Финляндии к «малым и средним государствам, которые не являются глобальной силой».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Стубба за слова о якобы победе Украины. «Психическое расстройство под названием "Украина побеждает" распространяется в Мюнхене так же быстро, как вспышка диареи в украинском парламенте», — заявил Боуз.

