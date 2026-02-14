Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:50, 14 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

МВД: Мошенники обманывают россиян, сообщая о доставке от имени родственников
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Мошенники стали обманывать россиян, сообщая о доставке цветов от имени родственников. О новой уловке злоумышленников предупредило ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

Отмечается, что аферисты звонят россиянам от лица их родственников и сообщают о доставке. При этом, отметили в ведомстве, злоумышленники заранее узнают личные данные близких жертв, в том числе имена, фамилии и город проживания.

Уточняется, что с помощью этой уловки мошенники хотят завладеть кодами из СМС, данными для входа на портал «Госуслуги», сведения о банковских картах и счетах, а также персональными сведениями, в том числе паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и адрес электронной почты. Если у аферистов появляется эта информация, то они могут похитить средства гражданина или использовать его данные в новых мошеннических схемах, предупредили в МВД.

Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, правоохранители призвали россиян никому не передавать коды из СМС и не доверять неизвестным, представляющимся курьерам или сотрудниками служб доставки.

Ранее россиян об уловках мошенников, связанных с 14 февраля. Отмечалось, что аферисты, среди прочего, создают поддельные анкеты на сайтах знакомств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Виктор думает об увеличении живота, а не армии». Выступление Зеленского в Мюнхене оскорбило премьера Венгрии

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    В МИД Венгрии отреагировали на оскорбление Зеленским премьера Орбана

    67-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета

    Популярный российский бренд одежды обвинили в плагиате

    В России отреагировали на условия Зеленского для проведения выборов

    Финны подали протест на норвежцев и американцев на Олимпиаде

    15 человек пострадали при атаке ВСУ на поселок в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok