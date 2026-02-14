Россиян предупредили о новой уловке мошенников

МВД: Мошенники обманывают россиян, сообщая о доставке от имени родственников

Мошенники стали обманывать россиян, сообщая о доставке цветов от имени родственников. О новой уловке злоумышленников предупредило ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

Отмечается, что аферисты звонят россиянам от лица их родственников и сообщают о доставке. При этом, отметили в ведомстве, злоумышленники заранее узнают личные данные близких жертв, в том числе имена, фамилии и город проживания.

Уточняется, что с помощью этой уловки мошенники хотят завладеть кодами из СМС, данными для входа на портал «Госуслуги», сведения о банковских картах и счетах, а также персональными сведениями, в том числе паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и адрес электронной почты. Если у аферистов появляется эта информация, то они могут похитить средства гражданина или использовать его данные в новых мошеннических схемах, предупредили в МВД.

Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, правоохранители призвали россиян никому не передавать коды из СМС и не доверять неизвестным, представляющимся курьерам или сотрудниками служб доставки.

Ранее россиян об уловках мошенников, связанных с 14 февраля. Отмечалось, что аферисты, среди прочего, создают поддельные анкеты на сайтах знакомств.