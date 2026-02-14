Реклама

Россия
02:45, 14 февраля 2026Россия

Россиянам назвали возраст выхода на пенсию в 2026 году

Подольская: Женщины смогут выйти на пенсию в 59 лет, мужчины в 64 в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская назвала россиянам возраст выхода на пенсию в 2026 году. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что женщины смогут уйти на пенсию в 59 лет, а мужчины в 64 года, 1967 и 1962 годы рождения, соответственно.

Эксперт напомнила, что нынешний год станет последним переходным годом, когда происходит постепенное повышение пенсионного возраста. С 2028 года мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 65 и 60 лет, соответственно.

Ранее стало известно о повышении пенсии для россиян старше 80 лет.

