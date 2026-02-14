Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:33, 14 февраля 2026Путешествия

Россиянка описала отель на Мальдивах фразой «провалил ожидания от премиум-отдыха»

Алина Черненко

Фото: Wirestock / Freepik

Российская туристка отдохнула на Мальдивах и описала местный отель фразой «провалил ожидания от премиум-отдыха». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания призналась, что за 10 дней на любимом курорте богачей они с мужем отдали 627 тысяч рублей. Для проживания пара выбрала четырехзвездочный отель SAii Lagoon Maldives.

Материалы по теме:
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021
Россияне заполонили Мальдивские острова. Что сделало любимый курорт богачей настоящим магнитом для туристов?
Россияне заполонили Мальдивские острова.Что сделало любимый курорт богачей настоящим магнитом для туристов?
2 декабря 2024

Уже в первую ночь женщину ждало разочарование. Оказалось, что в отеле плохая шумоизоляция, и из соседнего номера раздавался крик ребенка, уставшего от перелета. Кроме того, туристке не понравилось, что уборщики являлись в самый неподходящий момент, когда они с супругом отдыхали в номере. А персональный бассейн оказался ледяным, несмотря на нагревательные системы, которые обещали в описаниях.

Еду в отеле соотечественница назвала «отдельным провалом», а обслуживание в баре у бассейна — кошмаром. «Бармены хамоватые, коктейли в пластике нельзя уносить (хотя у нас full board, мы доплачивали). Просьбу насыпать лед в стаканчик для вина из мини-бара (оплаченного отдельно) проигнорировали», — посетовала путешественница.

Россиянка также рассказала о неприятном случае в китайском ресторане, где они заранее забронировали столик на улице. Когда гости пришли в заведение, им заявили, что таких столов уже нет, и предложили сесть в зал или найти другое место. По словам автора отзыва, перед ними даже не извинились, а менеджер подключился только после скандала.

«Таких мелочей накопилось море, нервы на пределе, постоянные разборки. За полумиллионный чек на Мальдивах хочется чила, а не баталий», — заключила она.

Ранее российская тревел-блогерша описала столицу Мальдив Мале фразой «страшно, когда ночью походишь». Она также отметила, что внешний вид заведений, где было много местных жителей, оставлял желать лучшего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл план Трампа по заключению мирного соглашения

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Один человек стал жертвой обрушения в российской больнице

    Генсек НАТО пообщался с псом Патроном

    Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме

    Россиянин ограбил салон связи с муляжом бомбы и запиской от ВСУ

    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине

    Месси может пропустить ЧМ-2026

    Россиянка описала отель на Мальдивах фразой «провалил ожидания от премиум-отдыха»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok