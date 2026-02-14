Россиянку оштрафовали за слово в интернет-споре

Суд оштрафовал россиянку на три тысячи рублей за слово в интернет-споре, которое противоположная сторона сочла оскорблением. Об этом сообщает РИА Новости.
Перепалка началась в чате, где предлагают отдать вещи даром. Администратор заблокировала одну из участниц, посчитав ее поведение назойливым. Та отправилась выяснять отношения в личные сообщения, упрекнув администратора в неграмотности.
«Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь», — ответила собеседница.
Это стало поводом для обращения в прокуратуру. Был составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Оскорбление», суд назначил взыскание в размере трех тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что россиянин получил штраф 360 тысяч рублей за 12 картинок. Суд в Москве оштрафовал мужчину за изображения с нацистской символикой.