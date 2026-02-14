Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:36, 14 февраля 2026Силовые структуры

Россиянку оштрафовали за слово в интернет-споре

РИА Новости: Россиянку оштрафовали за оскорбление в интернет-споре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Суд оштрафовал россиянку на три тысячи рублей за слово в интернет-споре, которое противоположная сторона сочла оскорблением. Об этом сообщает РИА Новости.

Перепалка началась в чате, где предлагают отдать вещи даром. Администратор заблокировала одну из участниц, посчитав ее поведение назойливым. Та отправилась выяснять отношения в личные сообщения, упрекнув администратора в неграмотности.

«Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь», — ответила собеседница.

Это стало поводом для обращения в прокуратуру. Был составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Оскорбление», суд назначил взыскание в размере трех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин получил штраф 360 тысяч рублей за 12 картинок. Суд в Москве оштрафовал мужчину за изображения с нацистской символикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Терроризм должны обсуждать на Мюнхенской конференции». ВСУ атаковали объект инфраструктуры в Белгороде. Есть погибшие и раненые

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    В Минобороны отчитались о сбитых за ночь дронах ВСУ

    Фигурист Гуменник рассказал о питании на Олимпиаде

    Украина предлагала Молдавии силой решить вопрос Приднестровья

    Россиянку оштрафовали за слово в интернет-споре

    В России рассказали о приоритетных областях для экономического сотрудничества с США

    Силовики рассказали о потере боеспособности подразделения ВСУ

    В НАСА назвали время стыковки к МКС корабля с российским космонавтом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok