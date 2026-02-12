Россиянин получил штраф 360 тысяч рублей за 12 картинок

В Москве суд оштрафовал мужчину за изображения с нацистской символикой

В Москве суд оштрафовал мужчину за изображения с нацистской символикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по части 2 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») КоАП РФ.

По данным агентства, Никита Миронов разместил в социальных сетях 12 изображений с нацистской символикой. По данному факту было возбуждено 12 дел по административным правонарушениям.

Суд приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей за каждый пост. Общая сумма составила 360 тысяч рублей.

