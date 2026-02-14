Россиянку задержали за фото с отдыха в Индии десятилетней давности

Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали за фото со свастикой из Индии

В Нижнем Новгороде 52-летнюю местную жительницу наказали за фото, сделанное во время отдыха в Индии 10 лет назад. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как выяснило издание, в ходе мониторинга соцсетей сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центра «Э») обнаружили на одном из снимков на странице россиянки ворота со свастикой. После этого женщину задержали и обвинили в демонстрации экстремистской символики. Как объяснила туристка, когда она выкладывала фото достопримечательности, то не думала, что на нем могла оказаться запрещенная в России символика. В Индии этот знак является древним символом благополучия, удачи, солнца и процветания. Свастику можно заметить во многих буддистских странах, таких как Таиланд, Шри-Ланка, Непал и других государствах Азии.

В суде женщина вину не признала. Адвокат россиянки подчеркнул, что оснований для задержания его подзащитной не было, так как она не является экстремистом и не размещала провокационных материалов. Он также отметил, что россиянка более 20 лет работает с хоровыми коллективами, «любит родину и детей».

Несмотря на все доводы, женщину признали виновной по административной статье, назначив ей штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее в Краснодарском крае Белоглинский районный суд наказал 26-летнего россиянина из-за фото чулок со свастикой. Как выяснилось, мужчина сохранил снимок в соцсетях в 2019 году. В суде он объяснил, что не придерживается экстремистской идеологии, а снимок ему просто понравился.

