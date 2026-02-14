Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 14 февраля 2026Экономика

Сроки отмены антироссийских санкций предсказали

Шохин: Отмена антироссийских санкций затянется на длительное время
Кирилл Луцюк

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

После того, как ситуация на Украине будет урегулирована, отмена санкций займет длительное время. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался и с Американской торговой палатой в Москве, и с Ассоциацией европейского бизнеса. Стороны выяснили, какие рестрикции наиболее чувствительные. В итоге все сошлись на том, что к таковым прежде всего относятся ограничения, связанные со здоровьем и безопасностью граждан: медицина, лекарства, гражданская авиация, климат и экология.

Иными словами, как пояснил Шохин, есть список сфер деятельности, по которым санкции необходимо отменить как можно скорее. Что касается других, то здесь следует говорить о поэтапности.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, санкции с продажи российской нефти могут быть сняты после достижения украинского урегулирования.

По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, европейские санкции никак не повлияли на ход конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл план Трампа по заключению мирного соглашения

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Белка устроила пожар в жилом доме

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Белгород

    Сроки отмены антироссийских санкций предсказали

    В Минобороны захотели рассчитывать рабочий стаж бойцов СВО по-новому

    Роднина оценила выступление Гуменника на Олимпиаде

    В здании российского вуза обрушился потолок

    Орбан ответил Зеленскому на слова о его животе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok