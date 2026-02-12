Министр финансов США дал обещание по антироссийским санкциям

Бессент пообещал снять санкции с нефти РФ после урегулирования на Украине

Снятие санкций с продажи российской нефти может произойти после достижения украинского урегулирования. Об этом заявил руководитель Министерства финансов США Скотт Бессент в беседе интервью Fox News.

Министр отметил, что если Москва и Киев достигнут соглашения, то это даст возможность вывести «гораздо больше нефти» из-под санкций казначейства.

В конце января американский министр финансов впервые участвовал в переговорах со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Между тем, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что в будущем ожидается значительное снижение цен на нефть при урегулировании конфликта на Украине и стабилизации ситуации в Венесуэле и Иране.

11 февраля появилась информация о резком подорожании нефти марки Brent. Ее стоимость показала рост более чем на два процента и превысила 70 долларов за баррель впервые с 30 января.