Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:48, 11 февраля 2026Экономика

Мировые цены на нефть резко выросли

Нефть марки Brent подорожала 11 февраля более чем на 2 %
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 30 января, свидетельствуют данные торгов. Reuters пишет, что, как и в конце прошлого месяца, нынешний скачок мировых цен связан с усилением геополитических рисков на фоне напряженной ситуации между Вашингтоном и Тегераном.

На фоне заявления МИД Ирана о том, что переговоры по поводу ядерной программы страны позволили оценить серьезность намерений американцев и показали готовность сторон к продолжению дипломатических усилий, президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает ​возможность отправки ‌еще одного авианосца на Ближний Восток.

К моменту написания материала нефть в рамках торгового дня резко дорожала на 2,12 процента, до 70,26 доллара за баррель.

В предыдущий раз цены, достигнув 71 доллара, хлынули вниз на фоне слов Трампа, которые рынок истолковал как готовность дать шанс дипломатии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Трамп трижды проиграл Байдену

    Участник покушения на генерала Алексеева пообещал суду не сбегать

    Во Франции раскритиковали план по вступлению Украины в ЕС

    Стало известно о мошенничестве с «российскими срочниками в цинковых гробах»

    Названа дата выхода Samsung Galaxy S26

    Близнецы-преступники поставили в тупик полицию

    Масштабы обрушения импорта китайских автомобилей в Россию подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok